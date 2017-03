O planach inwestycyjnych poinformowało kierownictwo NFOŚiGW w Zakopanem, podczas wyjazdu studyjnego do Geotermii Podhalańskiej, który odbył się we wtorek i środę.

Musimy inwestować w takie źródła odnawialnej energii, które są akceptowalne przez społeczeństwo i odbierane pozytywnie. Taką energią jest geotermia - niewyczerpalne źródło energii, które nie ingeruje w krajobraz i przyrodę – powiedział wiceprezes Funduszu Artur Michalski.

Nowe ciepłownie geotermalne, wzorowane na pionierskiej, ogrzewającej Zakopane od końca lat 90-tych, mają szansę powstać w Sieradzu, Kole, Koninie czy Sochaczewie. W Szaflarach, niedaleko istniejących odwiertów zasilających Geotermię Podhalańską, ma powstać odwiert o głębokości pięciu kilometrów. Eksperci spodziewają się, że woda w tym miejscu może mieć odpowiednie parametry do produkcji energii elektrycznej. Była by to pierwsza tego typu elektrownia w Polsce.

Jak zaznaczył Michalski, odwierty, które mają służyć poznaniu budowy geologicznej kraju, są w całości finansowane z budżetu państwa.

Z wiedzy ekspertów wynika, że źródła geotermalne występują w pasie od województwa zachodniopomorskiego po Zamojszczyznę.

Na eksploatację źródeł geotermalnych i wykorzystanie zasobów geotermalnych NFOŚiGW przeznaczył 500 mln zł. O te środki mogą starać się zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy. Nabór wniosków trwa do końca czerwca tego roku.

Prezes Funduszu Kazimierz Kujda poinformował, że na odnawialne źródła energii oraz finansowanie wytwarzania źródeł geotermalnych w korelacji z rozbudową i modernizacją sieci ciepłowniczych jest 1,4 miliarda euro, czyli ponad 5 miliardów złotych z funduszy unijnych. Uważam, że potencjał wód geotermalnych w Polsce jest niewykorzystany i w tym względzie możemy wzorować się na Islandii. W najbliższych latach zrobimy duży postęp w tym zakresie – powiedział.

Wyjaśnił, że inwestycje związane z ogrzewaniem wodami geotermalnymi w pierwszej kolejności będą realizowane w miastach, gdzie jest gęsta zabudowa i gdzie istnieje już sieć ciepłownicza. Na obszarach wiejskich natomiast dochodzi problem budowy od podstaw sieci ciepłowniczych.