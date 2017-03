Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ustalił ponad wszelką wątpliwość i konsensualnie podjął decyzję o rekomendacji budowy tegoż portu - powiedział Adamczyk podczas konferencji poświęconej oficjalnym wynikom podsumowujących rynek przewozów pasażerskich w Polsce.

Wczoraj podjęta została decyzja rekomendowania realizacji tego dużego przedsięwzięcia. Poza wszelką dyskusją ten olbrzymi wysiłek jest niezbędny, aby zapewnić obsługę pasażerów - powiedział. Jak dodał, według średnio optymistycznych przewidywań liczba pasażerów przewidywana jest na poziomie 50 mln w 2030 roku, a bardzo optymistycznych - 60 mln. - Ale życie podpowiada, że wzrost liczby pasażerów w stosunku do szacunków, jest zdecydowanie wyższy - wskazał minister.

Dopytywany o szczegóły dotyczące CPL, powiedział, że nie jest upoważniony do udzielania informacji na ich temat. - Nie będę wchodził w kompetencje członków Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, szczególnie przewodniczącego. (...) O tym będzie mowa na zapewne zwołanej konferencji prasowej przez przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przez jego członków, ja jestem skromnym członkiem tego Komitetu, nie czuje się upoważniony do tego, aby dzisiaj mówić o szczegółach - wyjaśnił Adamczyk.

Minister tłumaczył, że "budowa dużego portu lotniczego to nie jest kwestia dwóch - trzech lat". - To jest proces, który należy przymierzać w kategoriach etapu dziesięcioletniego. Bo to nie jest tylko kwestia studium, koncepcji, analiz, przygotowania projektu technicznego, rozpoczęcia i zakończenia budowy. To jest ten moment, kiedy pierwszy samolot, po dopuszczeniu lotniska do użytkowania, odrywa swoje koła od pasa startowego. To jest ten moment, od kiedy zaczyna funkcjonować nowe lotnisko. Co do czasu jego uruchomienia to możemy sobie wyobrazić, że to (...) lata 2027-2028 najpóźniej. W tym czasie, musimy pracować nad tym, aby ten wzmożony ruch pasażerski można było na polskich lotniskach obsłużyć, szczególnie tutaj na Lotnisku Chopina, ale także i w portach regionalnych - wskazał.

Jak mówił minister Adamczyk, "przed nami olbrzymi wysiłek, aby zapewnić odpowiednią przepustowość portów lotniczych w latach następnych". - I to wysiłek skierowany na przemodelowanie organizacji pracy w portach lotniczych, szczególnie tutaj w porcie na Okęciu. To wysiłki inwestycyjne, które pozwolą przyjmować tę liczbę pasażerów w naszych portach, która nie będzie ponad te dzisiejsze ich możliwości, bo każde z lotnisk ma określone możliwości przyjmowania pasażerów - dodał.