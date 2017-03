Małgorzata Kwiatkowska: Żaden z tych funduszy nie inwestuje w Polsce. Czy po wejściu PZU do grona ich udziałowców to się zmieni?

Paweł Surówka (szef PZU Życie): To prawda, one inwestują na całym świecie i tam mogą popłynąć pieniądze zainwestowane przez PZU. Jednak dzięki naszej współpracy także polskie start-upy mają szansę znaleźć się w końcu kręgu ich zainteresowania. Nie możemy na razie zdradzać wszystkich szczegółów, ale jeden z nich zadeklarował, że otworzy w Polsce biuro, w innym wyznaczona została minimalna liczba krajowych spółek, którym przyjrzy się komitet inwestycyjny funduszu. Kolejny złożył konkretne deklaracje, że zainwestuje w firmy z Polski. Sądzę, że do pierwszej takiej inwestycji może dojść jeszcze w tym roku. Zresztą niezależnie od Witelo kojarzymy innowacyjne polskie start-upy z zagranicznymi inwestorami. Wykorzystujemy do tego takie wydarzenia jak np. ubiegłoroczne Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie. Oprócz możliwości pozyskania doświadczonych zagranicznych funduszy będziemy też wspierać polskie spółki w pozyskaniu grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Widzimy, że bardzo mu zależy na jak najmądrzejszym wydaniu pieniędzy z funduszy unijnych, którymi dysponuje.

Dlaczego liczące się zagraniczne fundusze venture capital miałyby właśnie teraz zacząć inwestycje w Polsce skoro przez wiele lat omijały nasz rynek?

Michał Krupiński (prezes PZU): Z naszych rozmów z funduszami wynika, że polski rynek ma niemal wszystko czego potrzebują, czyli ludzi utalentowanych, wykształconych i z dobrymi pomysłami. Ale brakowało dużego, wiarygodnego partnera, który by ten rynek dla nich szeroko otworzył. Właśnie tę lukę postanowiliśmy zapełnić, a przy okazji na inwestycjach w technologiczne start-upy wiele zyskać. Nasz cel to przekształcenie PZU w najbardziej innowacyjną firmę w Europie. W tym samym kierunku idzie też Alior Bank, którego jesteśmy akcjonariuszem. Pracujemy zresztą nad stworzeniem wspólnego laboratorium technologicznego, który będzie przygotowywał rozwiązania wspierające nasze biznesy. Wśród liczących się na światowych rynka ubezpieczycieli nie ma zresztą już takich, które w innowacyjne start-upy nie inwestują.

