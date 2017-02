Składki na ubezpieczenia społeczne przy przychodach z działalności do 5 tys. zł na miesiąc będą mniejsze. - Zbyt wysokie składki na ZUS są największym zabójcą legalnych miejsc pracy w Polsce - powiedział w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej" przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego, Adam Abramowicz (PiS).

Zespół Abramowicza pracuje nad ustawą o małej działalności gospodarczej, która ma być podstawą propozycji Ministerstwa Rozwoju w zakresie nowej ulgi dla osób prowadzących własną działalność. Jak pisze dziennik "projekt >małe przychody - mały ZUS< resort chce przedstawić jeszcze w tym kwartale".

Obecnie wszystkie firmy - bez względu na wysokość dochodów - co miesiąc muszą odprowadzać taką samą składkę, w wysokości ok. 1200 zł. Zmiany mają wprowadzić składki rosnące proporcjonalnie do wzrostu przychodów. Abramowicz dodał, że opracowane będą także "widełki nowej składki, ale nie przekroczy ono 24 proc. przychodów".