Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie w ujęciu r/r miały wyższe ceny transportu (wzrost o 4,3 proc. m/m), które podniosły wskaźnik o 0,37 p. proc. Kolejnym elementem presji inflacyjnej były ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które rosnąc o 1,2 proc. m/m podniosły wskaźnik CPI o 0,29 p. proc. Ceny odzieży i obuwia spadły o 1,1 proc. m/m, natomiast ceny w pozostałych kategoriach bądź pozostawały niezmienne, bądź rosły w tempie 0,1-0,2 proc m/m - napisał w komentarzu analityk banku Pekao Marcin Mrowiec.

Zakładamy, że CPI sięgnie okolice 2 proc. w kwietniu/maju oraz 2,5 proc. pod koniec III kwartału br., zaś na koniec 2017 ukształtuje się na poziomie ok. 2,4 proc. r/r. - napisał Mrowiec.

Również analitycy mBanku są przekonani, że inflacja przyspieszy.

W kolejnych miesiącach inflacja będzie znacząco przyspieszać z uwagi na bazę statystyczną i w przeciągu 3-4 miesięcy osiągnie poziom około 2 proc. Wzrosty te wpisują się w trend globalny (także ten dotyczący zaskoczeń odczytami) i kluczowe pytania brzmią, czy obserwowane trendy przeniosą się na II połowę 2017 roku i czy rozpędzanie inflacji utrzyma się - zaznaczyli w komentarzu.

Co do implikacji dla polityki pieniężnej, prezes Glapiński (szef NBP Adam Glapiński - PAP) potwierdził na ostatniej konferencji RPP, że uwaga sprzed miesiąca o dopuszczeniu do stymulacji gospodarki poprzez przyzwolenie na okres negatywnych stóp realnych nie była przypadkowa. Rada, podobnie jak miało to miejsce w przypadku deflacji, będzie starała się przeczekać okres szybkiego podejścia inflacji na początku 2017 roku bez nadmiernego podgrzewania oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Takie podejście może obecnie wspierać polskie obligacje - dodali.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zauważyła z kolei, że w piątkowym odczycie GUS - zgodnie z oczekiwaniami - grudniowa inflacja wygenerowana została przede wszystkim przez wzrost cen w kategorii „transport” (o 4,3 proc. m/m) oraz „żywność i napoje bezalkoholowe” (o 0,9 proc. m/m), gdzie sama żywność wzrosła o 1,3 proc. m/m, a paliwa o 5,3 proc. m/m.

Spadki cen zanotowano tylko w przypadku odzieży i obuwia, za sprawą przedświątecznych promocji i rozpoczętego w grudniu okresu wyprzedaży sezonowych. W styczniu notowany jest, od początku miesiąca, delikatny spadek cen paliw na stacjach, w związku z czym będzie to czynnik obniżający tempo wzrostu inflacji w ujęciu miesięcznym. Istotny spadek cen zanotowany powinien także zostać w styczniu w przypadku odzieży i obuwia (szczyt wyprzedaży) - zaznaczyła.

Jej zdaniem będzie drożała żywność, w górę pójdą też ceny użytkowania mieszkań, m.in. za sprawą podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych.

W całym 2017 r. wskaźnik inflacji zapewne także będzie wyższy niż 1 proc., mało prawdopodobne wydaje się natomiast (na chwilę obecną), że w którymkolwiek miesiącu zbliży się do środka celu NBP, czyli 2.5 proc. - przewiduje ekonomistka.

Jej zdaniem piątkowe dane "ze spokojem przyjęte zostaną przez RPP".

Potwierdza się bowiem to, co Rada napisała w ostatnim komunikacie po swoim posiedzeniu: że do wzrostu dynamiki cen przyczyniają się wyższe niż rok wcześniej ceny surowców energetycznych na rynkach światowych i ceny żywności, tj. czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem RPP. Inflacja bazowa nadal pozostaje niska i według moich szacunków w grudniu wyniosła 0.0 proc. r/r. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest więc nadal w mojej ocenie brak zmian poziomu stóp procentowych w tym roku - zaznaczyła Kurtek.