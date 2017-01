Jak informuje RPO na swojej stronie internetowej akcja będzie miała miejsce w dziewięciu miastach w Polsce: w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Słupsku, Szczecinie i Wrocławiu. Pierwszy dyżur zaplanowano na 13 stycznia we Wrocławiu.

W komunikacie wskazano, że kredyty "frankowe" spędzają sen z powiek wielu ludziom. - Umowy zawierają często klauzule, które są niejasne, niejednoznaczne i nieczytelne dla klientów. Niektóre z tych klauzul można podważać jako niedozwolone. Ale do pomocy potrzeba prawników specjalizujących się w prawie bankowym - zwraca uwagę RPO.

Dlatego RPO i RF porozumieli się, by – dzięki sieci Biur Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich informacje ekspertów z Warszawy były łatwiej osiągane w całym kraju. Chodzi o to, by z tą informacją dotrzeć do szerokiego kręgu osób zainteresowanych.

"Wiedząc, jakie są możliwości działania, >>frankowicze<< będą mogli podjąć właściwe w ich sytuacji działania i poprawić swój los. Nie zapominajmy, że umowy kredytowe są różne, dlatego tak ważne jest, by wykorzystać wszystkie indywidualne metody rozwiązywania problemu" - dodano.

Ustalono, że na początku w każdym z dziewięciu wymienionych miast zorganizowany będzie jeden dyżur ekspercki. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z informacji specjalistów od finansów i prawników, powinien przynieść swoją umowę kredytową. Podczas spotkania kredytobiorca będzie mógł dowiedzieć się, jakie działania wchodzą w grę w jego sytuacji i jak może wyglądać pomoc Rzecznika Finansowego, jeśli zainteresowany zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu.

Zgodnie z komunikatem eksperci Rzecznika Finansowego będą czekać w Biurach Pełnomocników Terenowych RPO. Pierwszy dyżur w piątek 13 stycznia we Wrocławiu (ul. Wierzbowa 5 godz. 10:15 – 14:15), potem w środę 25 stycznia 2017 r. w Katowicach (ul. Jagiellońska 25, godz. 10 – 14), a następnie w Gdańsku w środę 8 lutego (ul. Chmielna 54/57 w godz. 11:00 – 15:00).

Natomiast eksperci RPO (z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego z Warszawy) będą czekać na kredytobiorców w terenowych punktach przyjęć interesantów RPO. Ich dyżury zaczną się w piątek 20 stycznia w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, pokój 28, godz. 11:00 - 15:00). Następny dyżur będzie miał miejsce w Częstochowie (czwartek 23 lutego, Urząd Miasta, ul. Śląska 11/13, pokój 108, godz. 10:00 - 14:00), kolejny w Kielcach (czwartek 26 stycznia 2017 r., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój 112, godz. 10:00 - 14:00), potem w Lublinie (piątek 27 stycznia, Urząd Miasta, plac Króla Władysława Łokietka 1, pokój 3, godz. 10:00 - 15:00), w Słupsku (czwartek 9 lutego, Urząd Miasta, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 212, godz. 11:00 - 15:00), w Szczecinie (w poniedziałek 27 lutego 2017 r., Urząd Miasta, plac Armii Krajowej 1 - wejście od strony ul. Odrowąża i ul. Florczaka, pokój 57, godz. 16:00 - 20:00).

W komunikacie podkreślono, że jeśli będzie taka potrzeba, akcja informacyjna zostanie powtórzona.

Wskazano ponadto, że dyżury będą organizowane w trakcie zwykłych przyjęć w Biurach RPO i punktach przyjęć interesantów RPO. To znaczy, że w tym czasie będą też przychodziły do Rzecznika Praw Obywatelskich osoby z innymi sprawami niż kwestie kredytów frankowych. Pomocy udzielać im będą pracowników RPO, którzy zwykle przyjmują sprawy obywateli.

Natomiast sprawami umów frankowych zajmą się specjaliści od finansów i prawnicy, którzy specjalnie po to przyjadą z Warszawy. Przywiozą oni też ze sobą materiały informacyjne, takie jak przydatne ulotki i publikacje od Komisji Nadzoru Finansowego.