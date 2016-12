Jarosław Gowin był pytany w Sygnałach dnia o to, co rząd zamierza zrobić z ustawą hazardową, która "pozostała po rządach Tuska". Nieopacznie podniosłem rękę za wprowadzeniem w życie tej ustawy. Polska poniosła gigantyczne, wielomiliardowe straty na skutek tej ustawy. Dlatego kilka miesięcy temu postanowiliśmy ustawę zmienić tak, żeby pieniądze płynęły do budżetu - powiedział Gowin. Zwróciliśmy się do KE o notyfikację, to trwało wiele miesięcy, ale mamy tę notyfikację - dodał.

O otrzymaniu przez Polskę notyfikacji poinformował PAP w czwartek szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk. Jest notyfikacja Komisji Europejskiej, więc niebawem znów ruszą prace nad projektem w Sejmie - mówił.We wrześniu odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy hazardowej, a sejmowa komisja finansów publicznych powołała podkomisję nadzwyczajną, która zajmie się rządowym projektem.

Celem projektu, jak mówił w Sejmie przy okazji pierwszego czytania wiceminister finansów Wiesław Janczyk, jest ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu i walka z szarą strefą.

Podjęliśmy z ministrem Morawieckim decyzję o tym, żeby już nie zmieniać tej ustawy, dlatego, że to by groziło tym, że cofnięta nam zostanie notyfikacja; na kolejne wiele miesięcy hazard pozostanie w szarej strefie, a Polacy tracić będą miesięcznie po 100, 200, 300 milionów złotych - zaznaczył Gowin.

Zaraz po przyjęciu tej ustawy, przygotujemy nową, która wyłączy zakłady wzajemne i grę w pokera, i zliberalizuje to tak, żeby można było wreszcie spokojnie obstawiać zakłady bukmacherskie, spokojnie grać w pokera, żeby to już nie była szara strefa - mówił.

Już w tej ustawie, która, wierzę w to, zostanie w tym tygodniu przyjęta przez Sejm, będzie można reklamować zakłady bukmacherskie - zaznaczył. Jak podkreślił minister, oznaczałoby to ogromne korzyści dla polskiego sportu.