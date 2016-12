Złoty jest walutą płynną i nie raz nam to pomogło w buforowaniu ryzyk makroekonomicznych. To czasowe osłabienie, ono pomoże w eksporcie - to się przyczyni do wzrostu gospodarczego. Nie mamy w zamyśle żadnych interwencji w tym zakresie" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Wyniki niedzielnego referendum we Włoszech - w którym odrzucono plany reformy Senatu, co pociągnie za sobą dymisję premiera Matteo Renziego - stały się impulsem do dalszej wyprzedaży złotego.