Podano też, że Agencja Standard & Poor's obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 3,0 proc. z 3,5 proc. rdr i jednocześnie podwyższyła prognozę na 2017 r. do 3,3 z 3,2 proc.

Agencja obniżyła prognozę relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB Polski w 2016 do 2,6 proc. z 2,9 proc., a w 2017 r. do 3,1 proc. z 3,2 proc.

W połowie stycznia agencja Standard & Poor's obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus", z perspektywą negatywną. Złoty wtedy gwałtownie się osłabił.

W lipcu br. S&P utrzymała rating Polski na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.