Nominalne wykonanie idzie na poniżej 40 mld zł (…), na koniec października jeszcze mniej - powiedział wicepremier.

Wskazał, że po październiku dochody budżetu z VAT i CIT są "mniej więcej zgodne tegorocznym planem".

Morawiecki pytany, czy w związku ze słabymi inwestycjami samorządów w pierwszej połowie roku mogą one mieć nadwyżkę na koniec 2016 roku, odpowiedział: "tego nie wiem, ale widzę, że proces inwestycji w samorządach zatrzymał się". "Samorządy nie wykorzystują środków UE, jak by mogły wykorzystywać, co podpowiada mi, że więcej zakumulują tych środków na konto inwestycji w przyszłych latach" - powiedział.