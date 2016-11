W nowej hali produkcyjnej będą powstawać nadwozia pociągów dużych prędkości dla niemieckich kolei Deutsche Bahn. Produkcja ma ruszyć na początku listopada br. Dzięki inwestycji powstanie 100 nowych miejsc pracy i zatrudnienie zwiększy się do 800 etatów.

Wrocławski zakład, jako pierwszy w Polsce, dołączył do światowej elity firm uczestniczących w budowie pociągów dużych prędkości. Nowa inwestycja zakłada nie tylko budowę nowej hali, ale przede wszystkim wiąże się z transferem do Polski najnowszych technologii, w tym spawania laserowego 3D, które do tej pory nie było stosowane w branży przemysłu kolejowego w Polsce. Inwestor planuje rozszerzać współpracę z polskimi partnerami i dostawcami, podkreślono w komunikacie.

Cieszę się, że światowy lider w branży kolejowej i lotniczej rozszerza swoją działalność w Polsce. Rozbudowa fabryki Bombardiera we Wrocławiu, po LG Chem, Daimlerze i Toyocie, to kolejna duża inwestycja realizowana w ostatnim miesiącu na Dolnym Śląsku. Pokazuje, że Polska cieszy się zaufaniem inwestorów, a polski rząd jest dla nich wiarygodnym partnerem. To także jasny sygnał, że nasz kraj jest otwarty na innowacje w obszarze przemysłu. Ta inwestycja wpisuje się w nasz Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustrializacji. Chcemy, aby przemysł był bardziej konkurencyjny i lepiej wykorzystywał innowacje, a tym samym stał się silnym filarem polskiej gospodarki - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w materiale.

Rozbudowa fabryki Bombardiera to kolejna z dużych inwestycji realizowanych w ostatnich miesiącach na Dolnym Śląsku. W październiku LG Chem ogłosił decyzję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Europie fabryki, w której będą masowo produkowane baterie do samochodów elektrycznych. Inwestycja o wartości ponad 1,3 mld zł, powstanie w podwrocławskiej gminie Kobierzyce, a jej efektem będzie m. in. ponad 700 nowych miejsc pracy. Koncern Daimler wybuduje w Jaworze pierwszą w Polsce fabrykę silników Mercedesa. Minimalna wartość inwestycji przekroczy 2 mld zł. Zatrudnienie w nowym zakładzie u inwestora znajdzie kilkaset osób. Z kolei Toyota poinformowała, że w ciągu dwóch lat przeznaczy 650 mln zł na rozbudowę fabryki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, gdzie będą produkowane m.in. nowe silniki oraz przekładnie do napędów hybrydowych, przypomina resort.