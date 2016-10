Jak podaje "Rzeczpospolita" wsparcie w ramach tzw. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczową częścią planu pobudzenia inwestycji w UE (tzw. plan Junckera) trafi do czterech firm prywatnych, dwóch państwowych oraz do trzech samorządów. Dzięki ponad 3 mld zł kredytu zrealizują one inwestycje warte 7,15 mld zł.

Jak pisze dziennik, według resortu rozwoju, który koordynuje plan Junckera, to duży sukces i świetny prognostyk dla „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" (tzw. plan Morawieckiego). Wzrost udziału inwestycji w polskim PKB to bowiem cel planu Morawieckiego. W jego projekcie wskazano EFIS jako ważne źródło finansowania rozwoju Polski.

Jean-Claude Juncker / Shutterstock

Wśród pierwszych beneficjentów EFIS są m.in. Tauron, Mlekovita, Przewozy Regionalne oraz mLeasing. Z naszych informacji wynika, że spółce Tauron Dystrybucja EBI przyzna 851 mln zł kredytu. Pieniądze mają zasilić wart 1,7 mld zł projekt budowy nowych elementów sieci, w tym napowietrznych linii oraz stacji średnich napięć i tych powyżej 400 kV. W sumie 378 mln zł popłynie z kolei do Mlekovity i Mlekpolu na rozbudowę mocy produkcyjnych mleka w proszku.