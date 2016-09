Według rzecznika jest to rutynowe działanie, niezwiązane z dymisją ministra skarbu Dawida Jackiewicza. - Pan minister wysłał pisma do ministerstw, które nadzorują spółki Skarbu Państwa z prośbą o przesłanie informacji o tym, jakiego typu umowy obowiązywały w latach 2015-16 – powiedział Żaryn PAP. - To nie jest żadna decyzja o wszczęciu kontroli, tylko pismo, które na razie zbiera informacje o podpisywanych umowach w tych latach – zaznaczył.

Resorty mają poinformować, z jakimi firmami i na jakie kwoty zawierały umowy podległe tym ministerstwom spółki. Jak powiedział Żaryn, pismo, datowane na 15 września, zostało wysłane do ministerstw i pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Do pisma została dodana lista 66 spółek, których ma dotyczyć informacja.

Co ma być sprawdzane?

Jak podało w piątek Radio Zet, które poinformowało o piśmie koordynatora służb, w ramach kontroli, uzgodnionej z premier Beatą Szydło, służby mają sprawdzić umowy zewnętrzne zawierane przez spółki SP; na przesłanie informacji służby specjalne mają czas do końca września.

Żaryn zaznaczył, że to na razie gromadzenie materiału, nie żadna formalna kontrola dokonywana przez którąś ze służb. Według rzecznika decyzja nie wiąże się z dymisją ministra Skarbu Państwa, lecz raczej bieżący monitoring, rutynowa kontrola rządu nad spółkami, które są w gestii rządzących.

Pismo było adresowane do ministrów: SP Dawida Jackiewicza, energii Krzysztofa Tchórzewskiego, gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka, rozwoju Mateusza Morawieckiego, obrony Antoniego Macierewicza, infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Na liście spółek, których dotyczy pismo, są m. in. Enea, Energa, PGE, spółki węglowe, Lotos, Orlen, PGNiG, Polska Żegluga Bałtycka, Polska Żegluga Morska, PKP, Poczta Polska, Porty Lotnicze, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Holding Obronny, PKO, BGK, Cefarm, GPW, Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź, PWPW, PLL Lot, Polska Agencja Prasowa, Polskie radio i TVP.

W czwartek premier odwołała Jackiewicza z funkcji ministra Skarbu Państwa, uzasadniając to tym, że wypełnił on swoją misję. MSP ma być zlikwidowane do końca roku. Nawiązała także do kwestii nadzoru nad spółkami SP. - Będziemy - tak jak powiedział premier Jarosław Kaczyński - walczyć zdecydowanie i bezwzględnie z wszelkiego rodzaju patologiami, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa - powiedziała Szydło. Dodała, że na bieżąco odbywają się "przegląd i kontrola" w ministerstwach oraz wszystkich innych instytucjach, które jej podlegają.