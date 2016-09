Według rzecznika jest to rutynowe działanie, niezwiązane z dymisją ministra skarbu Dawida Jackiewicza. - Pan minister wysłał pisma do ministerstw, które nadzorują spółki Skarbu Państwa z prośbą o przesłanie informacji o tym, jakiego typu umowy obowiązywały w latach 2015-16 – powiedział Żaryn PAP. - To nie jest żadna decyzja o wszczęciu kontroli, tylko pismo, które na razie zbiera informacje o podpisywanych umowach w tych latach – zaznaczył.

Resorty mają poinformować, z jakimi firmami i na jakie kwoty zawierały umowy podległe tym ministerstwom spółki. Jak powiedział Żaryn, pismo, datowane na 15 września, zostało wysłane do ministerstw i pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Do pisma została dodana lista 66 spółek, których ma dotyczyć informacja.

Co ma być sprawdzane?

Jak podało w piątek Radio Zet, które poinformowało o piśmie koordynatora służb, w ramach kontroli, uzgodnionej z premier Beatą Szydło, służby mają sprawdzić umowy zewnętrzne zawierane przez spółki SP; na przesłanie informacji służby specjalne mają czas do końca września.

Żaryn zaznaczył, że to na razie gromadzenie materiału, nie żadna formalna kontrola dokonywana przez którąś ze służb. Według rzecznika decyzja nie wiąże się z dymisją ministra Skarbu Państwa, lecz raczej bieżący monitoring, rutynowa kontrola rządu nad spółkami, które są w gestii rządzących.

Pismo było adresowane do ministrów: SP Dawida Jackiewicza, energii Krzysztofa Tchórzewskiego, gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka, rozwoju Mateusza Morawieckiego, obrony Antoniego Macierewicza, infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

W czwartek premier odwołała Jackiewicza z funkcji ministra Skarbu Państwa, uzasadniając to tym, że wypełnił on swoją misję. MSP ma być zlikwidowane do końca roku. Nawiązała także do kwestii nadzoru nad spółkami SP. - Będziemy - tak jak powiedział premier Jarosław Kaczyński - walczyć zdecydowanie i bezwzględnie z wszelkiego rodzaju patologiami, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa - powiedziała Szydło. Dodała, że na bieżąco odbywają się "przegląd i kontrola" w ministerstwach oraz wszystkich innych instytucjach, które jej podlegają.

OTO LISTA SPÓŁEK, KTÓRE - JAK DOWIEDZIAŁ SIĘ DGP - MA OBJĄĆ KONTROLA:

1. Enea S.A.

2. Energa S.A.

3. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

5. Tauron Polska Energia S.A.

6. Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach

7. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębie Zdroju

8. Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach

9. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

10. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu

11. GRUPA Lotos S.A.

12. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

13. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

14. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o.

15. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

16. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych PPUP

17. Polska Żegluga Bałtycka S.A.

18. Polska Żegluga Morska P.P.

19. Polski Rejestr Statków S.A.

20. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

21. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

22. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

23. PKP S.A.

24. Poczta Polska S.A.

25. Porty Lotnicze P.P.

26. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

27. Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

28. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

29. Polski Fundusz Rozwoju S.A.

30. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

31. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

32. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

33. Bank Gospodarstwa Krajowego

34. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.

35. Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A.

36. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.

37. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

38. Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o.

39. Giełda Papierów Wartościowych S.A.

40. GRUPA AZOTY S.A.

41. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

42. KGHM Polska Miedź S.A.

43. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

44. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

45. LS Airport Services S.A.

46. Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

47. Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

48. Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

49. Polska Agencja Prasowa S.A.

50. Polski Holding Nieruchomości S.A.

51. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

52. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

53. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

54. Polskie Radio SA

55. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A.

56. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

57. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

58. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

59. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.

60. Telewizja Polska S.A.

61. Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

62. Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

63. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

64. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.

65. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

66. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM