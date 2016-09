Czytaj więcej Morawiecki ściągnie do Polski pracowników - Białorusinów, Ukraińców i Wietnamczyków

Premier Beata Szydło powiedziała podczas 26. Forum Ekonomicznego w Krynicy, że dla Polski i polskiego rządu nie ma w tej chwili większego priorytetu niż rozwój. Szefowa rządu odwołała się do programu PiS, który stał się podstawą programu Rady Ministrów oraz planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, określanego jako plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Mamy zauważalny spadek inwestycji i to oznacza, że trzeba przyspieszyć wszystkie te działania, które pilotuje pan wicepremier Morawiecki. My, pozostali ministrowie, cały rząd, powinniśmy wesprzeć plan odpowiedzialnego rozwoju w jeszcze większym stopniu niż do tej pory - mówi PAP Jarosław Gowin.

Według wicepremiera trzeba też zastanowić się nad tym jak szybciej upraszczać prawo gospodarcze, upraszczać podatki.

Na pewno ten spadek inwestycji spowodowany jest z jednej strony okolicznościami zewnętrznymi, to są trudne czasy dla gospodarki europejskiej, sytuacja międzynarodowa jest pełna zagrożeń i też nie zachęca przedsiębiorców do inwestowania, ale pewne przyczyny są tutaj w Polsce - przyznał.

Jestem przekonany, że nasz rząd jest w stanie doprowadzić do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego i zwiększenia skali inwestycji - podkreślił Gowin.