Podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki joint venture RB Rail przedstawiciele republik nadbałtyckich porozumieli się co do wspólnego modelu zakupów i podziału stref odpowiedzialności przy realizacji trasy kolejowej Rail Baltica - poinformowała spółka w czwartek.

Litwa, Łotwa i Estonia uzgodniły, że wszystkie przetargi zostaną podzielone na trzy grupy: przetargi tylko spółki RB Rail, własne każdego państwa i odpowiedzialnej za inwestycję organizacji pod kontrolą spółki oraz wspólne dla wszystkich zakupy.

Rail Baltica ma być gotowa do 2024 r. Połączy Estonię, Łotwę i Litwę z Polską i Niemcami (Berlin). W planach jest przedłużenie trasy do Wenecji, a także tunel podmorski między Tallinem a Helsinkami. W tym roku Litwa zakończy modernizację odcinka od granicy z Polską do Kowna.