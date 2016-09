Polska jest bardzo ważnym dla nas krajem w Europie o bardzo dużym potencjale. Co więcej, wyselekcjonowaliśmy 20 najważniejszych krajów na świecie i Polska jest wśród nich. Chcemy uczestniczyć w rozwoju Polski i budowie cyfrowej infrastruktury - powiedział Li Jungfeng podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Uważamy, że budowa szerokiego aliansu firm z różnych sektorów jest bardzo dobrym sposobem na nadrobienie zapóźnień w budowie infrastruktury sieciowej kraju. W krajach takich, jak Indonezja czy Filipiny takie alianse wykazały swoją skuteczność. Widzimy w takim aliansie przestrzeń do udziału operatorów telekomunikacyjnych, firm energetycznych czy kanalizacyjnych. Taki alians istotnie obniży koszty realizacji sieci szerokopasmowej dzięki współdzieleniu istniejącej infrastruktury. Umożliwi również wyeliminowanie ograniczeń w użytkowaniu sieci, zwłaszcza, że klienci nie idą na kompromis i chcą najlepszej jakości usługi - dodał prezes.

Zaznaczył, że patronat nad takim aliansem powinien objąć rząd, który wspierałby powstanie i rozwój takiego aliansu. Prowadzimy rozmowy w tym kierunku z polskim rządem. Widzimy, jak bardzo ważne i potężne jest Ministerstwo Cyfryzacji i liczymy, że będzie inspirować taką inicjatywę - wskazał Jungfeng Li.

Prezes podkreślił też, że dla chińskiego koncernu bardzo ważny jest wzrost.



Wzrost to nasze DNA. Chcemy, żeby lokalne firmy mogły również rosnąć z nami i dzielić wspólny sukces i tworzyć otwarty ekosystem. Prowadzimy rozmowy, które sektory ICT powinny rosnąć szybciej i gdzie rozwiązania Huawei mogą pomóc. System do integracji środowiska IT (Huawei Business Enabling Suite) dla grupy Cyfrowego Polsatu to dla nas pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej projekt typu end2end i nie ukrywam, że potrzebujemy takich projektów więcej - podsumował Li Jungfeng.



Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie. Na rynku konsumenckim Huawei został niedawno uznany za kluczowego producenta smartfonów w Polsce, dzięki uzyskaniu 19,8% udziału w rynku z końcem I kwartału 2016 r. Huawei zaliczył 18-krotny wzrost w niecałe 3 lata.