Podczas pierwszej w Polsce konferencji, którą z ramienia World Communication Forum Davos wraz z miastem Łodzią organizuje agencja The Story będzie można poznać firmy, które potrafiły zdiagnozować oczekiwania rynku i wdrożyć nowatorskie rozwiązania, i tym samym podbiły rodzime rynki, a nawet zdobyły pozycję globalnego gracza. Zgodnie z ideą Human-Centered Design projektowanie powinno opierać się na obserwacjach, badaniach jeszcze nieuświadomionych potrzeb człowieka. Sztandarowym przykładem jest smarfon zaprojektowany przez Steva Jobs’a. Wypuszczając na rynek pierwszego smartfona idealnie odkrył naturalną potrzebę człowieka - obsługiwanie urządzenia dotykowo. Dziś powiemy, że to takie oczywiste. Jednak tylko on odkrył tę potrzebę i stworzył urządzenie, a następnie uczynił z niego wysoko dochodowy biznes. Wydarzeniem będzie obecność firmy IDEO, której biznes oparty jest wyłącznie na projektowaniu innowacji. To oni zaprojektowali mysz do macintosh na zlecenie Apple w 1980 roku. W Łodzi amerykańską firmę z San Francisco reprezentować będzie Jenn Maer, która podzieli się wiedzą jak dziś projektowane są innowacje.

Kolejna firmą „zza wielkiej wody”, która pojawi się w Łodzi będzie UBER. Do gości specjalnych należy z pewnością także Franky Saegerman, Head of Digital Insights at NATO. – To wielkie wyróżnienia dla nas organizatorów, że przedstawiciel największego sojuszu wojskowego świata przyjął nasze zaproszenie i zgodził się podzielić z uczestnikami konferencji wiedzą i doświadczeniem – mówi Romanowski. Znanych firm i ekspertów nie zabraknie także z Polski. W naszym kraju powstaje dużo innowacyjnych projektów, którymi warto się pochwalić. Spośród nich można wyróżnić choćby firmę Braster czy Listonic. Wartością łódzkiej konferencji jest udział również ekspertów za wschodniej granicy. Mocno zorientowani na Zachód nie zawsze dostrzegamy ciekawe rzeczy, które dzieją również na Wschodzie Europy.

Łódź – miasto innowacji

Konferencja organizowana jest z ramienia World Communication Forum Davos. Organizacja działa od 8 lat i skupia wokół siebie ekspertów ds. komunikacji z całego świata. Ponadto wśród twórców tegorocznej edycji Forum w Davos są znane osobistości komunikacji i PR, m.in. Paul Holmes, twórca The Holmes Report i nagrody the SABRE Awards, Faith Muthambi Minister ds. Komunikacji Republiki Południowej Afryki, Scott Fahlman, twórca emotikonów i profesor Carnegie Mellon University w USA, Jamie Vernon, redaktor naczelny amerykańskiego pisma „American Scientist" czy Zhao Dali sekretarz generalny Stowarzyszenia Public Relations Republiki Chin. Z Polski członkiem tej organizacji jest The Story, która zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem innowacji. - W Polsce powstaje dużo innowacyjnych projektów, bo Polacy to przedsiębiorczy ludzie. Siebie również do nich zaliczam. Dlatego kiedy WCF podejmowano decyzję o tym, gdzie zorganizować specjalną edycję poświęconą innowacjom i Human-Centered design, zgłosiłem Polskę – mówi Dymitr Romanowski, Dyrektor Generalny WCF Davos-Łódź.

Konferencja skierowana jest do managerów i dyrektorów odpowiedzialnych w firmach za wdrażanie innowacji, prezesów firm, władz samorządowych oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są wdrażaniem innowacyjnych technologii, jako ważnym elementem tworzenia poprawy jakości życia klientów i mieszkańców.

Na miejsce konferencji wybrana została Łódź. Łódź to miasto wyjątkowe, z piękną kartą historii przedsiębiorczości i kreatywności. Cieszę się, że to właśnie to miasto stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia, a w konferencji udział weźmie prezydent miasta pani Hanna Zdanowska – dodaje Dymitr Romanowski.

Konferencja w Łodzi odbędzie się dniach 10 – 11 października. Szczegóły nt. konferencji i rejestracja na stronie www.davoslodz.com.