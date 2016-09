Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznaje nagrodę Człowieka Roku wybitnym osobom, które swoją postawą i dokonaniami wywarły największy wpływ na bieg spraw w Europie Środkowowschodniej.

Premier Orban odbierając nagrodę stwierdził, że mógłby wymienić szereg znakomitych kandydatów do tej nagrody ze Środkowej Europy. - W czwórce wyszehradzkiej mamy wielu znakomitych kolegów, którzy mogli być ludźmi roku, ale bez wątpienia sytuacja jest taka, że ja jestem najstarszy wśród nich – dodał. - Z wielkim szacunkiem dziękuję i przyjmuję tę nagrodę – dodał.

- Myślę, że państwo dali tę nagrodę dla sprawy Środkowej Europy. Jestem przekonany, że sprawa, którą reprezentuję, to nic innego jak to, że narody Europy Środkowej muszą zachować swoją tożsamość; tożsamość historyczną, religijną, narodową. To nie jest stary ciuch, który teraz w nowoczesnych czasach trzeba zrzucić. Jest wręcz odwrotnie, to jest pancerz, który nas ochroni – mówił.