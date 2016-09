Jestem zwolennikiem wprowadzenia jednej wolnej od handlu niedzieli w miesiącu i obserwować efekty przez dwa lata, na podstawie twardych danych. To krok w stosunku do oczekiwań pracowniczych. Swoje stanowisko przedstawię do dyskusji, ale stanowisko rządu to ucieranie się racji szeregu resortów - powiedział minister finansów Paweł Szałamacha w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24.

Szef resortu uspokaja też tych, którzy boją się, że przez program 500+ i inne wydatki rządowe, będzie trzeba podnieść podatki. Nie będzie podwyżek podatków, natomiast utrzymamy stawkę VAT. Mamy bezpieczną bazę podatkową, działania jakie podjęliśmy pokazują, że znamy się na rzeczy. Wyniki są, przyjęte ustawy utrudnią proceder unikania płacenia podatków - dodał.

