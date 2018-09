Od wybuchu afery GetBacku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła wiele nieprawidłowości, manipulacji i oszustw w księgach windykatora. Tymczasem przez firmę audytorską, która badała dokumenty spółki, nie był podnoszony żaden problem ze sprawozdaniami finansowymi. Obecny zarząd GetBacku, który zerwał właśnie współpracę z Deloitte, rozważa walkę w sądzie o odszkodowanie.

– Dogłębnie analizujemy wszczęcie działań prawnych przeciwko poprzedniemu audytorowi. Spółka koncentruje się na odzyskaniu zdolności raportowych i podpisaniu umowy z nowym audytorem – informuje DGP biuro prasowe windykatora.

Z naszych informacji wynika, że do reprezentowania spółki wybrana zostanie najprawdopodobniej duża zagraniczna kancelaria. Decyzja o złożeniu pozwu musi zostać jeszcze zaakceptowana przez radę nadzorczą firmy.

– GetBack może się domagać odszkodowania w maksymalnej wysokości 2,5 mln euro. Ale jeśli udałoby się skonstruować pozew w oparciu o zarzut rażącego zaniedbania lub działania świadomego, wówczas kwota roszczenia może być wielokrotnie wyższa – mówi nasz informator zbliżony do spółki.

Chociaż odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych spoczywa na zarządzie spółki, to zastrzeżenia do pracy Deloitte na łamach DGP wyraził m.in. szef KNF Marek Chrzanowski. A Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) wszczęła kontrolę związaną z badaniem sprawozdania finansowego za 2017 r., w przypadku którego Deloitte – już po wybuchu afery – odstąpił od wydania opinii. KNA zleciła też samorządowi biegłych rewidentów, żeby przyjrzał się pracy audytora we wcześniejszych latach.

Deloitte przekonuje, że wszystkie czynności związane z rewizją finansową przeprowadził zgodnie z zasadami sztuki.

– Nie zauważyliśmy niczego, co wskazywałoby, że biegły rewident nie dochował staranności i rzetelności zawodowej podczas badania sprawozdania finansowego spółki GetBack – odpowiedziało na nasze pytania biuro prasowe audytora. Do możliwości pozwu firma się nie odniosła.

WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ"