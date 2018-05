Finiata to firma świadcząca usługi faktoringu dla mikrofilm, freelancerów i sektora MŚP. Podczas gdy faktoring jest znany od lat, małe firmy miału do niego utrudniony dostęp. Finiata automatyzuje proces podejmowania decyzji kredytowej, co umożliwia obsługę nawet bardzo małych firm czy freelancerów.

Finiata w Polsce współpracuje z bankiem BNP Paribas i nastawia się właśnie na model współpracy, a nie konkurencji z bankami.

- Docelowo chcemy naszą sztuczną inteligencję i algorytmy outsource’ować do banków, które na ich podstawie będą finansować firmy z własnych środków - mówi.