Polacy coraz chętniej sięgają po pożyczki online, co widać w statystykach. Jest kilka przyczyn, które powodują tą popularność chwilówek. Firmy pożyczkowe wypełniły lukę na rynku finansowym, która powstała dzięki wyśrubowanym wymaganiom banków wobec konsumentów. Osoby pracujące na umowach „śmieciowych” lub zarabiające najniższą krajową nie są w stanie uzyskać kredytu. Podobnie ma się sprawa z emerytami, studentami czy osobami bezrobotnymi oraz tymi, którzy są już obciążeni dużym zadłużeniem. Brakuje im zdolności kredytowej, a tym samym nie są dla banków wiarygodnymi klientami.

Tu z pomocą spieszą właśnie firmy pożyczkowe, które nie wymagają zaświadczeń o zarobkach, zabezpieczeń majątkowych, a niektóre nawet nie sprawdzają wnioskodawców w rejestrze BIK. Dodatkowo, coraz więcej firm oferuje pożyczki online, które można zaciągać bez wychodzenia z domu. Co ciekawe, pomimo rosnącej popularności swoich produktów, firmy pożyczkowe wciąż starają się przyciągnąć nowych klientów oraz zatrzymać dotychczasowych. Służą do tego wszelkiego rodzaju zachęty i korzyści czyli programy lojalnościowe.

Jakie programy lojalnościowe można spotkać w firmach pożyczkowych?

Kiedy taka firma chce przyciągnąć nowego klienta, zwykle oferuje pożyczki online na preferencyjnych warunkach. Wiele firm proponuje nawet darmowe pierwsze pożyczki. Takie praktyki stosuje się od dawna. Kiedy jednak okazało się, że wielu klientów potrzebuje chwilówek regularnie co jakiś czas, a nie jednorazowo, potrzebne były mechanizmy, które odwiodą go od zmiany wcześniej wybranej firmy pożyczkowej na inną. I dzięki temu opracowano kilka programów lojalnościowych.

Najczęściej stosowane programy lojalnościowe:

- Kolejna pożyczka gratis. To popularna forma lojalnościowa. Wiele firm pożyczkowych oferuje stałym klientom promocję, gdzie np. po zaciągnięciu czterech pożyczek, piąta jest darmowa czyli nie jest obarczona odsetkami oraz prowizją. To spore ułatwienie dla klientów, którzy korzystają z chwilówek np. co miesiąc. Mają pewność, że w piątym miesiącu będą mieli do spłaty mniejszą kwotę. Warunkiem są rzetelne, terminowe spłaty poprzednich zadłużeń. Promocyjna pożyczka nie może też przekraczać kwotowo poprzednio zaciągniętej.

- Bonus za polecenie. To program lojalnościowy, który pozwala nagrodzić gratyfikacją finansową dotychczasowych klientów i jednocześnie przysporzyć firmie nowych pożyczkobiorców. Zwykle stosuje się taki bonus w wysokości 40-50 zł, który wypłacany jest przy kolejnej pożyczce. Przyznawany jest obecnym klientom za polecenie usług osobom, które skorzystają z oferty i powiększą rzeszę klienteli pożyczkodawcy.

- Promocje. To ciekawe, promocyjne ceny pożyczek online na wyjątkowe okazje, takie jak święta, majówki, wakacje itd. Są one oczywiście dostępne dla wszystkich klientów, ale to także mechanizm, który zachęca dotychczasowych klientów do pozostania w konkretnej firmie pożyczkowej. Pewność, że niebawem pokaże się kolejna, ciekawa promocja zachęca do stałego korzystania z usług jednego pożyczkodawcy.

Oprócz programów lojalnościowych i atrakcyjnych propozycji, klienci doceniają także wygodę i szybki dostęp do dodatkowych pieniędzy. Jeśli pożyczkodawca daje możliwość uzyskiwania pożyczki online, ma prostą i szybka procedurę obsługi wniosków, a pieniądze są na koncie błyskawicznie, to po co zmieniać go na innego?