Wiemy to z analizy badania budżetów gospodarstw domowych GUS, którą przeprowadził Marek Kośny, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zestawił on wielkość zakupów w rodzinach korzystających z programu z tymi, jakich dokonały one w 2015 r. To pierwsze twarde dane na temat wykorzystania środków z programu.

– Obraz jest pozytywny. Pieniądze z 500 plus w dużej mierze zostały przeznaczone na poprawę jakości życia – mówi ekonomista. Te wyniki cieszą także rząd. – To potwierdza, że Polacy są rozsądnymi ludźmi, i obawy, że rodzice 500 plus zmarnotrawią czy przepiją, okazały się nieuzasadnione – ocenia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Więcej we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".