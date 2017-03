Na zamknięciu indeks WIG 20 spadł o 0,38 proc. do 2.229,87 pkt., a WIG zniżkował o 0,32 proc. do 59.109 pkt. Indeks mWIG 40 spadł o 0,28 proc. do 4.843,9 pkt.

WIG 20 spadł w środę prawie najmocniej w Europie - słabsze był jedynie indeksy giełd w Atenach i Moskwie. Niemiecki DAX wzrósł o 0,2 proc., a brytyjski FTSE pozostawał bez zmian.

Obroty akcjami na GPW w środę sięgnęły 939,5 mln zł. Najwyższe obroty, 103,5 mln zł, zanotował KGHM. Wycena producenta miedzi spadła o 0,6 proc., pomimo wzrostu cen miedzi - w Nowym Jorku o godz. 17 metal drożał o 0,8 proc.

Najmocniej w WIG 20 zniżkował kurs Tauronu (1,92 proc.), a drugi najsilniejszy spadek był udziałem Energi (1,88 proc.). Tauron poda po sesji wyniki za 2016 rok.

Relatywnie mocne spadki zanotowały również Eurocash (1,78 proc.) i PKO BP (1,75 proc.).

Po stronie wzrostów liderem był Lotos, ze zwyżką wyceny o 1,74 proc. Kurs PGE wzrósł natomiast o 1,6 proc.

0,1 proc. zyskał kurs PZU. W środę przed sesją ubezpieczyciel podał dane za IV kwartał - zysk netto grupy wzrósł do 638,5 mln zł z 509,9 mln zł rok wcześniej. Zysk PZU okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 530,8 mln zł. Zdaniem analityków, lepsze wyniki spółka zawdzięcza niższym odszkodowaniom, zwracają jednak uwagę na słaby wynik inwestycyjny. Kurs ubezpieczyciela rośnie o 1,4 proc.

Ponadto, PZU poinformował we wtorek po sesji, że zarząd spółki podjął 7 marca uchwałę, na podstawie, której wystąpi do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym o łącznej wartości do 3 mld zł lub jej równowartości w innych walutach.

Kurs PKN Orlen wzrósł o 0,3 proc. do 103,50 zł. Koncern podał we wtorek wieczorem w komunikacie, że jego zarząd rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok. Łącznie na ten cel miałoby trafić prawie 1,3 mld zł. Dywidenda jest wyższa niż zakładali analitycy, z którymi rozmawiała PAP, jednak - zdaniem ekspertów - nie powinno to przełożyć się na notowania spółki.

Również o 0,3 proc. do 23,44 zł wzrósł kurs Cyfrowego Polsatu, po tym jak analitycy Citi, w raporcie z 14 marca, podnieśli cenę docelową dla akcji spółki do 25 zł z 24,8 zł, jednocześnie utrzymując neutralną rekomendację.

Wśród średniej wielkości spółek przed środową sesją wyniki podały m.in. Action, Torpol i Bytom.

Action szacuje, że miał 156,9 mln zł straty netto w 2016 roku przy przychodach na poziomie 3,16 mld zł. Po trzech kwartałach 2016 roku Action miał 15,3 mln zł straty i przychody na poziomie 2,56 mld zł. W 2015 roku Action miał 5,3 mld zł przychodów i 23,2 mln zł zysku netto. Notowania Action zwyżkowały w środę o 1,8 proc.

Torpol ocenia, że miał w 2016 roku na poziomie skonsolidowanym 770,2 mln zł przychodów, 17,8 mln zł zysku operacyjnego i 10,1 mln zł zysku netto. Dla porównania, w 2015 roku grupa miała 1,23 mld zł przychodów, 43,3 mln zł EBIT i 32 mln zł zysku netto. Wycena Torpolu poszła 2,3 proc. w dół.

Z kolei Bytom zanotował w IV kw. 2016 r. 3,3 mln zł zysku netto, wobec 3,6 mln zł zysku oczekiwanego przez analityków. Kurs spółki spadł o 1,8 proc.

Na szerokim o 2,5 proc. wzrosła wycena Prairie Mining. Jak wynika z opublikowanego w środę przez Prairie Mining studium ewaluacyjnego inwestycji, kopalnia w Dębieńsku może generować 282 mln dolarów EBITDA rocznie.