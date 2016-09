Beneficjenci programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości świadczenia 500 plus. Tylko w październiku ma obowiązywać promocyjna cena 99,70 zł - informowali przedstawiciele MF na konferencji prasowej.

Obligacje będą dostępne w cyklach miesięcznych, tak jak standardowe. Można będzie je nabyć w oddziałach PKO BP.

Rodzinne obligacje będą sześcioletnie i dwunastoletnie. Będą oprocentowane odpowiednio 1,75 proc. i 2,00 proc. (w pierwszym roku 2,60 i 3,00 proc.)

To doskonały produkt, kierowany do uczestników programu 500 plus, którzy chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci - mówił Szałamacha.