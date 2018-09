Na koniec ub. roku niemal 690 tys. osób pobierających emeryturę jednocześnie pracowało. Dane z czerwca tego roku pokazują, że obecnie jest ich nieco ponad 686 tys. Jeszcze tydzień temu na Forum Ekonomicznym w Krynicy minister pracy Elżbieta Rafalska wyrażała nadzieję, że pracujący emeryci uzupełnią luki na rynku. Najnowsze dane ZUS pokazują jednak, że te rachuby są przesadzone. To mało prawdopodobne, by po obniżce wieku emerytalnego Polacy pracowali dłużej - potwierdza Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

Od 2013 r. liczba osób, które jednocześnie pobierają świadczenie i są zatrudnione, rosła. Rekordowy wzrost ich liczby, aż o niemal 100 tys., nastąpił w zeszłym roku. Możliwe, że osiągnięty został wówczas

maksymalny pułap i teraz jesteśmy świadkami stabilizacji. Ludzie mogli kalkulować, że skoro wiek jest obniżany, to trzeba wziąć świadczenie, by politycy nie cofnęli im uprawnień, a potem ewentualnie ponownie się zatrudnić - dodaje Lewandowski.

Pocieszająca informacja jest taka, że choć ogólna liczba pracujących emerytów spada, to rośnie ta grupa z nich, która jest zatrudniana na etat. Jest ich o niemal 3 tys. więcej niż w grudniu. Z kolei liczba samozatrudnionych uprawnionych do świadczeń praktycznie stanęła w miejscu. Jest ich tylko o 300 osób więcej niż pod koniec roku. To dowodzi, że spadek liczby pracujących osób pobierających świadczenie ZUS to głównie efekt redukcji zatrudnienia w najmniej korzystnych formach, czyli np. na umowę-zlecenie. Zmienia się rynek, pracownicy są poszukiwani, stąd coraz łatwiej o etat, także w przypadku emerytów – mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

