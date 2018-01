Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z minister MRPiPS Elżbietą Rafalską przedstawił założenia strategii polityki społecznej wobec osób starszych. Dokument zakłada, że polityka wobec seniorów będzie oparta o trzy filary: bezpieczeństwo, uczestnictwo oraz solidarność. Niektórzy twardogłowi ekonomiści, liberałowie mogą trochę złapać się za głowę i być przerażeni; ale ja się bardzo cieszę, jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy de facto państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej - powiedział szef rządu.

Demokracja musi być demokracją z sercem, państwo musi być państwem z sercem, rząd ten musi być z rządem z sercem i my, tworząc ten program dokonaliśmy bardzo wielu przeglądów, przeglądów polityk społecznych, ale też wielu rozmów (...) i wchodzimy w obszar konsultacji, dyskusji społecznych (...) - dodał.

Według przewidywań MRPiPS, w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa i jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ w wzrośnie do 13,7 miliona.