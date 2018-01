Czwartkowy "Super Express" napisał, że minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała walkę o "500+ dla seniorów". „Więcej o tej sprawie będzie można powiedzieć w kwietniu, w okolicach świąt wielkanocnych" - miała oświadczyć minister. "W MRPiPS nie toczą się w tej chwili żadne prace nad takim świadczeniem. Nie zostało ono też uwzględnione w budżecie na rok 2018, o czym wielokrotnie mówiła minister rodziny" - czytamy w oświadczeniu resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, przesłanym w czwartek PAP.

Ministerstwo przypomniało, że w 2016 r. obok ustawowej waloryzacji procentowej, wypłacone zostały jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. "Wypłata dodatku była rozwiązaniem komplementarnym wobec mechanizmu waloryzacji i bardzo niskiego jej poziomu w 2016 r. Dodatek stanowił wsparcie dla grupy ok. 6,5 mln świadczeniobiorców" - podkreślił resort.

Kwoty dodatków były zróżnicowane w zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

Resort rodziny i pracy przypomniał również, że od 1 marca 2017 r. podniesiono wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej z 882,56 zł do 1000 zł (wzrost o 13,3 proc.), wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do kwoty 750 zł (wzrost o 10,8 proc.), a renty socjalnej z 741,35 zł do 840 zł (wzrost o 13,3 proc.).

Ponadto MRPiPS zwróciło uwagę, że osoby, których renty z tytułu niezdolności do pracy zostały z urzędu przekształcone w emeryturę, i które legitymują się krótszym niż 20/25 lat stażem pracy, otrzymają wyrównanie od 1 marca 2018 r. Chodzi o osoby, którym nie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. "W efekcie trafi do nich jednorazowo większe wsparcie finansowe. W przypadku osób, którym wyrównanie przysługuje za cały rok, wyniesie ono nawet 1289,28 zł" - zaznaczono.

Resort podkreślił, że waloryzacja rent i emerytury w 2018 r. będzie najwyższa w okresie ostatnich pięciu lat. "Prognoza wskaźnika waloryzacji w 2018 r. wskazuje, że wyniesie on nie mniej niż 102,7 proc., co oznacza znacznie wyższy wzrost świadczeń w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego" - zwrócono uwagę.

W listopadzie Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy PSL, która zakładała wypłatę w grudniu każdego roku emerytom i rencistom dodatku w wysokości od 200 do 500 złotych.