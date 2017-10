Szefowa MRPiPS uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora (SHUS).

- To nie jest moment, w którym możemy jednoznacznie powiedzieć, czy będzie lub nie będzie wsparcia w postaci emerytury 500 plus. Czekamy na to, aż policzymy rzeczywiste skutki przywróconego wieku emerytalnego - zapowiedziała minister Rafalska podczas wcześniejszej konferencji prasowej.

Szefowa resortu poinformowała, że do 29 września br. w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowano 204 tys. wniosków o emeryturę. 1 października weszły w życie przepisy przywracające wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

- W piątek poszły pierwsze wypłaty. ZUS już przygotował część decyzji. Ponad 48 tys. decyzji zostało już wydanych, w tym część decyzji jest już z terminem wypłaty i pierwsze 10 proc. wyszło już w piątek, a w poniedziałek będą szły kolejne wypłaty - zapowiedziała Rafalska.

- Prawie 44 tys. dotyczy wnioskodawców, którzy nie rozwiązali stosunków pracy, a 75 tys. to osoby, które nie pracowały i nie pobierały żadnych świadczeń. 28 tys. to osoby, które pobierały renty i ponad 29 tys. to osoby pobierające świadczenia przedemerytalne - poinformowała minister Rafalska.

1 października br. w życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Wnioski o przejście na emeryturę według nowych zasad można było składać od 1 września.