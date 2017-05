30 maja minął termin, który związkowcy z ZUS wyznaczyli na spełnienie żądań. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej, do którego dotarł TVN24 BIS, związkowcy żądają podwyżki wynagrodzenia średnio o 150 zł miesięcznie od 1 czerwca.

Wśród wysuwanych żądań znalazły się gwarancje, że stan zatrudnienia nie zmieni się przynajmniej do marca 2018 r. Dotyczy to też warunków pracy oraz sieci, struktury i funkcjonowania terenowych jednostek ZUS - czytamy na stronie TVN24 BIS.

To nie wszystko. Pracownicy ZUS chcą, by do końca roku podwyżki wyniosły 700 złotych.

Ich żądania nie zostały spełnione i jak ustalił dziennik.pl od północy z 30 na 31 maja związkowcy weszli w spór zbiorowy z kierownictwem ZUS. Związkowcy grożą, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to za dwa tygodnie rozpoczną strajk. W takim przypadku zagrożona mogłaby być wypłata świadczeń emerytalnych.