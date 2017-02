Prace analityczne trwają od kilku miesięcy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy wraz z ZUS i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystąpimy do prac konkretyzujących zmiany w OFE w taki sposób, żeby były one zgodne z naszymi pierwotnymi założeniami: 75 proc., czyli wszystkie zainwestowane środki w akcje, żeby były nadal inwestowane, ale w dużo bardziej rozsądny sposób z punktu widzenia profilu inwestycyjnego i ryzyka przyszłego emeryta, a 25 proc., żeby było zarządzane w ramach PFR i FRD, ale również z uwzględnieniem kapitału na rzecz przyszłych emerytów - powiedział we wtorek na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów Morawiecki.

Planujemy to wdrożyć w 2018 roku, będzie to doprecyzowanie dzisiejszego sposobu funkcjonowania OFE - dodał.