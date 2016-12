Za przyjęciem ustawy głosowało 389 posłów, 8 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej w ocenach skutków regulacji, że waloryzacja rent i emerytur o 0,73%, planowana na marzec 2017 r., oraz podniesienie najniższych świadczeń do 1000 zł oznaczać będą łączny koszt w wysokości 2,52 mld zł za okres marzec-grudzień 2017 r.

Waloryzację otrzyma ok. 9,3 mln osób, które pobierają emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Resort podał wówczas, że emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent socjalnych do 850 zł otrzyma ok. 0,28 mln osób.