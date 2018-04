Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) ma już od lat stałe miejsce na mapie najważniejszych wydarzeń, które łączą podczas dyskusji światy polityki i biznesu. Tegoroczna impreza zaplanowana na 14–16 maja będzie jubileuszowa. Tradycyjnie już w wydarzenie wpisanych jest wiele wątków, które będą rozwijane w ponad setce debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Przez ostatnie lata do Katowic zjeżdżali przywódcy państw, szefowie rządów, ministrowie, prezesi największych państwowych i prywatnych spółek, eksperci, liderzy opinii i przedstawiciele świata nauki oraz mediów. Podobnie będzie w tym roku.

Kongres zainauguruje debata geopolityczna, co również jest znamienne dla wielu tego typu wydarzeń na świecie. Na tym dzisiaj koncentruje się uwaga opinii publicznej, a uczestnicy katowickiego spotkania będą się zastanawiali nad tym, jak będzie wyglądała Unia Europejska za dekadę. Czy Wspólnota będzie się rozwijała na poziomie wielu prędkości, jaka jest przyszłość strefy euro oraz krajów, które pozostają dzisiaj poza wspólnym obszarem walutowym, czy kryzys migracyjny podkopie fundamenty, na których stoi UE – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy panelu rozpoczynającego tegoroczną edycję EKG.

Podczas kongresu nie zabraknie też tematów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej. Ten wątek nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojen handlowych między największymi gospodarkami świata, które właśnie stają się faktem.

Dyskusje będą się również toczyły wokół tradycyjnie ważnych dla polityki gospodarczej haseł, jak perspektywy wzrostu i konkurencyjność, oraz tego, jak zapewnić dobry klimat dla inwestycji, szczególnie w sektorze prywatnym. Miejsce w dyskusji zapewniono najbardziej palącym tematom i wyzwaniom, jakie czekają samorządy.

EKG to również miejsce, w którym poświęca się uwagę tematom pracy, polityki zdrowotnej czy systemowi podatkowemu. W panelach ścierają się opinie przedstawicieli administracji rządowej, przedsiębiorców i ekspertów.

W czasach technologicznej rewolucji i rosnącej gospodarki cyfrowej wiele rozmów będzie dotyczyło globalnych trendów, które docierają również do Polski i zmieniają utarte modele biznesowe, wprowadzając firmy na nowe ścieżki rozwoju. Dlatego ważnym wydarzeniem towarzyszącym EKG będzie kolejna edycja dwudniowego European Start-up Days (15–16 maja 2018 r.). Będzie to okazja do spotkania młodego biznesu z przedstawicielami korporacji, funduszy venture capital zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami.

Do startu Europejskiego Kongresu Gospodarczego został jeszcze prawie miesiąc, a to oznacza, że właśnie dopinana jest lista zaproszonych gości. Wśród potwierdzonych uczestników ze strony administracji rządowej są już m.in.: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceministrowie energii Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka. Będzie też szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk oraz sportu i turystyki Witold Bańka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie reprezentował wiceminister Marek Magierowski. Do tego obecni będą prezesi największych spółek Skarbu Państwa z sektora energetyczno-paliwowego czy bankowego, prywatnych koncernów i wielu gości zagranicznych reprezentujących rządy, instytucje publiczne i biznes nie tylko europejski, ale także rozpoznawalne na świecie podmioty. ⒸⓅ

Tegoroczną imprezę zaplanowano w dniach 14–16 maja, więcej szczegółów na stronie:

http://www.eecpoland.eu/pl/

Bartek Godusławski