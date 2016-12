Zakłady Tłuszczowe Bielmar z Bielska Białej podsumowują rok, który upłynął pod znakiem wytężonej pracy nad nowymi produktami oraz dynamicznego rozwoju firmy. Jakie wydarzenia 2016 roku były dla Bielmar szczególnie znaczące opowie Prezes Z.T. Bielmar Andrzej Janaczek.

Co jest największą siłą Waszej/Państwa firmy?

Siła i pozycja każdego przedsiębiorstwa, w dużej mierze zależy od jego pracowników. W przypadku naszej spółki ma to szczególne znaczenie ponieważ jesteśmy spółką pracowniczą, z polskim kapitałem. Ten rodzaj organizacji po pierwsze wzbudza zaufanie u naszych kontrahentów, partnerów zewnętrznych a po drugie pozwala nam budować biznes oparty na zaufaniu i niezmiennych od lat wartościach.

Taka forma organizacji jednak zobowiązuje do szczególnej odpowiedzialności za pracowników.

Dlatego angażujemy się w działania odpowiedzialne społecznie. Zależy nam aby nasi pracownicy stali się ambasadorami pozytywnych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia oraz pomocy najbardziej potrzebującym. Edukujemy oraz niesiemy realną pomoc. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w kampanię edukacyjno – informacyjną Jem Drugie Śniadanie. Edukujemy i pomagamy tym, których na posiłki nie stać.

Jesteście Państwo partnerem strategicznym Polskiej Akcji Humanitarnej. Czynnie wspieracie Program Dożywiania Dzieci Pajacyk. To dzięki Wam na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zostało wydanych 33 tysiące ciepłych posiłków. To są realne liczby.

Tak to prawda. Nie wiem czy to wszystko byłoby możliwe w innych realiach organizacyjnych. Mamy pełne poczucie obowiązku edukacji, szerzenia idei. Od niemal dwóch lat wspieramy kampanię informacyjno-edukacyjną „Jem Drugie Śniadanie”, która promuje zdrowy styl życia, a przede wszystkim dobry nawyk spożywania drugiego śniadania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, oraz regularne posiłki spożywane w domu. W ramach kampanii Jem Drugie Śniadanie, jesteśmy mocno zaangażowani w akcję #stopniedozywieniu w którą społecznie zaangażowało się kilkanaście gwiazd. A wszystko to w ramach współpracy z PAH.



Łączy nas misja budowy poczucia bezpieczeństwa, edukacji żywieniowej, transparentnego procesu produkcji oraz po prostu niesienie pomocy.

Czy szerzenie idei zdrowego stylu życia przekłada się na Wasze portfolio produktów?

Jak najbardziej. Portfolio Bielmaru zasiliła nowość - FITHIA oleje rzepakowe z dodatkiem olejów tłoczonych na zimno i absolutnie innowacyjny produkt FITHIA do smarowania. Wprowadziliśmy dwie formuły produktu, każdą w trzech odsłonach. Oleje rzepakowe wzbogacone są o oleje lniany, z pestek dyni oraz oliwę z oliwek extra virgin, natomiast FITHIA do smarowania zawiera olej z pestek dyni, olej lniany oraz olej słonecznikowy. Warto podkreślić, że FITHIA nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników ani dodatków smakowych. Stworzyliśmy ją po to, aby tłuszcze roślinne nie były pomijane w codziennej diecie. Już dziś mogę powiedzieć, że trafiliśmy w gust najbardziej wyrafinowanych smakoszy a jednocześnie osób świadomych, jak ważne jest prawidłowe odżywianie.

Fithia jak się okazuje wzbudziła również zainteresowanie podczas targów SIAL Paris 2016?

Tak, to dla nas ważne. Podczas tych największych i najbardziej prestiżowych targów rolno-spożywczych na świecie, nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. W ciągu pięciu dni odwiedziło nas ponad 1800 osób zainteresowanych polskimi produktami. Ciekawość wzbudziły produkty oraz bardzo atrakcyjna relacja jakości i ceny. Zaprezentowaliśmy m.in. FITHIĘ do smarowania – linię produktów wzbogaconych olejami tłoczonymi na zimno i dzięki swojej innowacyjnej formule FITHIA została nominowana do konkursu SIAL Innovation. Uczestnicząc w SIAL Inspire Food Business, zaprezentowaliśmy się szerokiemu gronu odbiorców jako doświadczony producent tłuszczów roślinnych oraz zaufany kontrahent, z którym warto podejmować działania. Dzięki takim działaniom pozyskujemy coraz więcej partnerów nie tylko w Europie, coraz częściej prowadzimy rozmowy na wymagającym rynku Afryki i Azji.

Jakie plany na przyszły rok ma Z.T. Bielmar?

Na pewno będziemy kontynuować prace nad nowymi produktami, które wpisują się w obecne trendy rynkowe. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie naszym konsumentom bezpiecznych i wysokiej jakości produktów, takich które będą uzupełnieniem ich codziennej diety w składniki odżywcze.